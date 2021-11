Marvin Bagley (Sacramento Kings)

Quel retour au premier plan ! En froid avec les Kings, une franchise qu’il aimerait quitter le plus rapidement possible, l’ancien deuxième choix de draft (2018) profite de la nomination provisoire d’Alvin Gentry sur le banc pour retrouver du temps de jeu. Et de la motivation ! L’intérieur a été le facteur X de la victoire de Sacramento contre Portland, une équipe qui restait pourtant sur quatre succès de rang avant de se rendre en Californie.

Plein d’énergie, très actif aux rebonds et près du cercle, Marvin Bagley a compilé 10 points et 8 rebonds en 19 petites minutes. Tout en se montrant adroit (4 sur 6 aux tirs et 2 sur 3 à trois-points). Avec un rôle qui peut lui convenir, celui de pivot dans un cinq « small ball. »

C’est à se demander pourquoi les Kings ne lui donnent pas plus souvent plus de minutes, au lieu de faire jouer des vétérans qui n’apporteront rien au futur de la franchise. Il serait préférable d’essayer de recoller les morceaux avec Bagley. Il ne sera jamais Luka Doncic, le super talent que les dirigeants ont laissé filer en le sélectionnant. OK. Mais il sait jouer au basket et il serait temps d’en profiter.

Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors)

En parlant d’énergie, Juan Toscano-Anderson n’est pas mal non plus. Le pur produit d’Oakland est entré sur le terrain et il a fait toute la différence contre les Sixers. Avec son intensité, son sens de sacrifice mais aussi une vraie adresse. 13 points à 6 sur 6, 6 rebonds et 6 passes pour le soldat de l’ombre des Warriors. Un différentiel de +21 qui en dit long sur son passage sur les parquets.

JTA a révolté les Dubs, intouchables en deuxième mi-temps contre les Sixers. Avec même une claquette-dunk bien massive pour mettre un point d’exclamation sur sa performance.

The @warriors move it... and JTA follows in for the strong putback jam! 5 minutes left on ESPN pic.twitter.com/XlPn1HGrGJ — NBA (@NBA) November 25, 2021

La prestation du bonhomme est tellement représentative de la force de cette équipe. Le fameux slogan, « Strengh in Numbers. » La force du nombre. Chaque soir, le danger peut venir d’un homme différent derrière Stephen Curry. Chaque soir, c’est un autre remplaçant qui se met en avant. Et les Warriors n’arrêtent pas de gagner.

Devin Booker (Phoenix Suns)

Book pourrait (devrait) être un peu plus souvent cité dans la course au MVP. C’est toujours délicat puisqu’il évolue au côté de Chris Paul, lui aussi excellent, mais l’arrière All-Star est vraiment impérial. Ce n’est évidemment pas un hasard si ça coïncide avec une série de 14 victoires de suite pour les Suns.

Une série qui n’est pas passée loin de s’arrêter contre les Cavaliers mercredi soir. Mais un grand Booker est venu sauver les derniers finalistes en collant 35 points à 14 sur 21 aux tirs. Le boulot habituel. Il compile 23,6 points, 46% aux tirs, 41% à trois-points, 5,7 rebonds et 4,6 passes sur les 14 derniers matches remportés par Phoenix.

Danuel House Jr (Houston Rockets)

Sortie de nulle part. Il n’y a pas d’autres expressions pour décrire la victoire surprenante des Rockets contre les Bulls (118-113) ou la performance de Danuel House Jr. Peu utilisé cette saison, l’arrière texan a marqué 18 points – tous en seconde période – pour mettre fin à la série de 15 défaites de suite de sa franchise.

« Il est sorti de la rotation et n’a joué que 8 minutes lors du dernier match. Je voulais le relancer pour qu’il comprenne que son travail paye et il a finalement fait la différence pour nous ce soir », expliquait son coach, Stephen Silas. Il a aussi profité de la blessure de Jalen Green, auteur de 11 points en 11 minutes avant de sortir. House a été impérial aux tirs (6 sur 7) et notamment derrière l’arc (4 sur 4). Une adresse nécessaire pour que les Rockets gagnent enfin un match.

LaMarcus Aldridge (Brooklyn Nets)

Il voulait être titulaire et les statistiques avancées donnaient du poids à sa démarche. Steve Nash l’a écouté. Le coach a lancé le vétéran à la place de Blake Griffin – scotché sur le banc toute la partie hier soir – et ce dernier lui a donné raison : 17 points, 9 rebonds et une belle victoire des Nets contre les Celtics (123-104).

Un changement à venir dans le cinq majeur des Nets ?

Le cinq majeur semble tout simplement plus crédible avec Aldridge titulaire en pivot. Il est fort probable que ce changement s’inscrive dans la durée à Brooklyn.