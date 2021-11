Un changement à venir dans le cinq majeur des Nets ?

Les Brooklyn Nets sont déjà premiers à l’Est avec 13 victoires en 18 matches. Mais Steve Nash voit tout de même une marge de progression pour son équipe. Peut-être en retouchant son cinq majeur. En effet, Blake Griffin, qui débute en pivot, est en difficulté. Il pourrait laisser sa place de titulaire à LaMarcus Aldridge.

Un ajustement déjà entrepris lors de la deuxième mi-temps contre les Cleveland Cavaliers. Et un ajustement payant puisque les New-yorkais sont revenus dans le match au retour des vestiaires avant de l’emporter.

« On verra si on change. En tant que coach, on réfléchit à ça tous les jours. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération », confie l’entraîneur des Nets.