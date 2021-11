LaMarcus Aldridge, un rôle de remplaçant parfois difficile à accepter

LaMarcus Aldridge dispose d'un rôle important aux Brooklyn Nets. En sortie de banc, l'intérieur dispose d'un apport précieux pour son équipe. Pour épauler Kevin Durant et James Harden, le vétéran de 36 ans incarne un joueur fiable.

Et pourtant, l'ancien des Portland Trail Blazers a encore du mal à accepter son rôle. Habitué pendant l'intégralité de sa carrière à être un titulaire, le natif de Dallas se retrouve confronté à une nouvelle réalité.

Malgré ses performances, il a encore du mal à s'y habituer.

"C'est très difficile. Vous avez été un type de joueur ou un certain type de joueur pendant toute votre carrière. C'est définitivement différent de sortir du banc et de ne pas jouer beaucoup. Cela a donc été difficile...

J'essaie toujours de comprendre, de traverser cette période et de trouver ma place. Et j'essaie juste de trouver des moyens pour essayer d'aider. C'est une bataille permanente. Ce n'est pas : vous le réparez et c'est fini.

Vous avez toujours des moments où c'est toujours difficile de ne pas être sur le terrain, et c'est toujours difficile de ne pas commencer à certains moments. Mais je suis revenu pour gagner, et je voulais être ici et essayer de tout gagner. Donc, si c'est mon rôle, il est ce qu'il est", a jugé LaMarcus Aldridge pour le New York Post.