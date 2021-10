LaMarcus Aldridge, un cap symbolique et une grande émotion !

Lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Indiana Pacers (105-98), LaMarcus Aldridge a rendu une belle copie. En sortie de banc, l'intérieur a été précieux pour son équipe en compilant 21 points et 8 rebonds.

Et au passage, l'ancien joueur des Portland Trail Blazers a passé un cap symbolique : les 20 000 points en carrière. A 36 ans, il devient ainsi le 7ème joueur en activité à dépasser cette barre. Et pour LMA, il s'agit d'un accomplissement important.

En effet, en avril dernier, le natif de Los Angeles pensait devoir mettre un terme à sa carrière en raison d'un problème de santé. Autorisé à revenir cette saison, il a ainsi savouré sa chance.

"Cela fait du bien. Une vraie bénédiction. Je ne pensais définitivement pas que ça allait arriver après ce qui s'est passé l'année dernière. Je me suis accroché, je me suis battu. Et ça m'a fait du bien de le faire, de revenir sur le terrain et de me sentir béni", a apprécié LaMarcus Aldridge face à la presse.