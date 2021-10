Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Magic @ Raptors : 109-110

Pacers @ Nets : 98-105

Hornets @ Heat : 99-114

Kings @ Pelicans : 113-109

Mavericks @ Nuggets : 75-106

Clippers @ Trail Blazers : 92-111

Cavs @ Lakers : 101-113

- Ménagé sur les derniers matches après un mauvais coup, LeBron James n'a pas manqué son retour sur les parquets. Les Los Angeles Lakers ont dominé les Cleveland Cavaliers (113-101). La franchise de l'Ohio restait sur trois victoires consécutives, mais a subi face aux individualités californiennes.

Avec 26 points et 8 passes décisives (malgré 7 ballons perdus), le King a été le grand artisan de ce succès. Mais il a été bien épaulé par Anthony Davis (15 points, 9 rebonds), Russell Westbrook (19 points) et surtout Carmelo Anthony (24 points), décidément précieux en sortie de banc.

En face, Evan Mobley (23 points) a encore réalisé de gros dégâts. Le rookie confirme son potentiel et s'impose comme une bonne pioche pour les Cavs. Sur cette partie, Cleveland a été un peu plombé par la faillite de Collin Sexton, seulement 9 points à 2/9 aux tirs. Et par le retour de LeBron donc...

- Pas aidé par les nouvelles règles sur l'arbitrage et un peu rouillé, James Harden a connu un début de saison poussif. Mais le barbu s'est bien repris pour permettre la victoire des Brooklyn Nets face aux Indiana Pacers (105-98). Avec un gros carton sur la ligne des lancer-francs (18/19), il a ainsi compilé 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

Dans le même temps, Kevin Durant a rendu une copie particulièrement propre : 22 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Et forcément, dans le sillage des deux stars, les Nets ont pu faire la différence, avec également l'impact de LaMarcus Aldridge (21 points) en sortie de banc.

Torrey Craig (28 points), Chris Duarte (19 points) et Domantas Sabonis ont bien tenté de sonner la révolte, mais le match était plié avant même le dernier quart-temps.

- Attention à ne pas trop énerver Kevin Durant cette saison. Visiblement sous tension, l'ailier a pris une technique pour ce ballon lancé dans les tribunes... Mais il a aussi brisé des chevilles cette nuit !

KD got called for a tech after throwing the ball into the stands 😳 pic.twitter.com/w9r1tReT1J

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2021