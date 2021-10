A l'image des Brooklyn Nets, James Harden connait un début de saison compliqué. Pas aidé par les changements réalisés dans l'arbitrage, l'arrière doit aussi gagner en forme. Ainsi, en 5 matches, il tourne à 16,6 points, 8 passes décisives et 7 rebonds de moyenne.

De belles statistiques, mais clairement en-dessous de ses standards. Offensivement, l'ancien des Houston Rockets a du mal à trouver son rythme. Avec une adresse irrégulière (35,9% aux tirs), il connait tout simplement sa pire série depuis 2011-2012 : trois matchs consécutifs à 15 points ou moins.

Malgré cette situation, Harden refuse, logiquement, de s’inquiéter.

"Je deviens plus confiant, plus agressif. Et ça s'améliore à chaque match. Même si j'ai envie de revenir à des performances à 30 et 40 points, je ne peux pas le faire pour le moment. Même si j'en ai envie, évidemment, j'aimerais bien.

Je n'ai pas eu l'occasion de jouer cet été. Je n'ai fait que de la rééducation pendant trois mois, suite à une blessure de grade 2 qui s'est produite trois fois en une saison. C'est donc mon 5ème match où j'essaie de jouer en compétition contre quelqu'un d'autre. Et même si j'ai envie d'accélérer le processus et de revenir à mon top, il faut prendre son temps.

Sur ma carrière, j'ai été béni. Je n'ai pas eu de chirurgie ou autre. Donc tout ce processus l'année dernière était juste frustrant et épuisant. C'était épuisant pour moi de savoir que je ne pouvais pas être moi-même et être sur le terrain, être le joueur que je suis.

Mais je m'y remets enfin doucement. Il faut juste beaucoup de travail et de dévouement. Mais ça va arriver. Mais tu dois juste continuer à te battre, et je le ferai", a assuré James Harden face à la presse.