James Harden plus fort que jamais cette saison ?

Les Brooklyn Nets visent le titre et rien d’autre cette saison. La franchise new-yorkaise est consciente de l’armada monstrueuse qu’elle aligne sur les parquets chaque soir avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving (un match sur deux ?). Tout le monde est donc concentré pour aller jusqu’au bout. Jusqu’au trophée. Et notamment l’arrière barbu. Ce dernier s’est entraîné pendant des mois pour revenir fort.

« J’ai passé l’intersaison à préparer mon corps et mon esprit. Je n’étais concentré que là-dessus pour revenir plus fort, plus costaud et plus rapide. Je ne me suis jamais senti aussi bien », note la star.

James Harden était déjà excellent dans le jeu depuis son passage aux Nets au début de la saison dernière. Là, il va pouvoir profiter d’un camp d’entraînement complet avec ses coéquipiers pour renforcer une alchimie naissante avec KD et Irving. S’ils tiennent le choc physiquement, ce sera très difficile d’aller les chercher.