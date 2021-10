Le Heat, une machine à défendre qui fait flipper à l’Est

Le Miami Heat impressionne depuis le début de la saison. Avec une défense monstrueuse qui va éteindre plus d'une équipe à l'Est.

Personne ne va vouloir chauffer le Miami Heat cette saison. Les Floridiens ont construit pendant l’intersaison une armada de guerriers qui collent parfaitement à la culture de la franchise. Kyle Lowry et PJ Tucker sont venus rejoindre Bam Adebayo et Jimmy Butler. Un cauchemar pour les attaquants adverses. Comment marquer devant une telle brochette d’athlètes physiques, costauds, mobiles, longs et puissants ?

Les Brooklyn Nets de Kevin Durant et James Harden n’ont trouvé aucune solution mercredi soir. Pour finir avec 93 petits points. Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton avaient à peine fait mieux. Et voilà donc que l’équipe de South Beach est sortie largement vainqueur des deux chocs disputés dès la première semaine.

Les joueurs d’Erik Spoelstra sont à prendre au sérieux. Parce que défensivement, impossible de faire mieux en NBA. Les chiffres ne mentent pas. Enfin, pas là. Le Heat encaisse 92 points sur 100 possessions. Soit quasiment 6 de moins que son dauphin, les Bulls. Il y a autant d’écart entre Miami et son poursuivant qu’entre le deuxième et douzième du classement.

Des masterclasses défensives. Butler et compagnie forcent leurs adversaires à prendre des trois-points en leur interdisant l’accès au cercle. Mais le plus beau, c’est que dans le même temps, ils parviennent tout de même à contester leurs tirs pour les limiter à 28% de réussite (3ème en NBA). Globalement, les équipes qui ont affronté Miami ont tiré à 39% en moyenne. Là aussi, c’est la référence après une semaine.

Si jamais ça ne suffisait pas, les Floridiens sont aussi premiers aux rebonds défensifs. Logique, puisqu’ils poussent leur vis-à-vis à prendre des tirs difficiles. Les Nets en ont fait les frais dans la peinture la nuit dernière. Le Heat a marqué plus de points dans la peinture (48-34), mais aussi sur rebonds offensifs (31-4) tout en prenant plus de rebonds (62-42). Une nouvelle démonstration de force. Attention à cette équipe en playoffs.

