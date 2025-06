Comment les New York Knicks peuvent se retrouver dans cette situation ? Finaliste de la Conférence Est, la franchise new-yorkaise a fait le choix de débarquer Tom Thibodeau. Un choix compréhensible, après une belle aventure commune, pour tenter de passer un cap autrement.

Mais avec une annonce aussi rapide (le lendemain du dernier match !), je pensais que son successeur était déjà prêt à signer son contrat. Bon rapidement, on a tous compris que ce n'était pas du tout le cas.

Comme Shaï l'a relayé hier, les Knicks ont été recalés par les Houston Rockets et les Minnesota Timberwolves pour Ime Udoka et Chris Finch. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, NY a essuyé deux nouveaux refus : celui attendu des Dallas Mavericks pour Jason Kidd et des Atlanta Hawks pour Quin Snyder.

Comment est-il possible de se retrouver dans une telle situation ? Même si les Knicks avaient acté la fin de l'ère Thibodeau en interne, pourquoi se précipiter pour se séparer sans avoir aucune piste réellement chaude pour le remplacer ?

Surtout, j'ai l'impression qu'on part dans tous les sens pour sa succession. Alors oui bien sûr, New York ont convoité d'excellents entraîneurs. Mais j'ai l'impression que la recherche tourne à la panique sans une véritable cohérence.

Changer, ça me semblait une bonne idée. Par contre, on sait ce que l'on perd mais pas ce que l'on gagne, surtout en agissant à l'aveugle...