Udoka, Finch et bientôt Kidd… les Knicks prennent refus sur refus !

Lorsque les New York Knicks ont limogé Tom Thibodeau, immédiatement après leur défaite en finale de conférence, on se disait qu'ils avaient sans doute déjà un accord avec un autre coach libre, ou la certitude que l'une de leurs cibles sous contrat était atteignable. A cette heure, c'est l'impasse.

D'après Shams Charania d'ESPN, le front office a essuyé des refus catégoriques de la part des Houston Rockets pour Ime Udoka, mais aussi des Minnesota Timberwolves pour Chris Finch, deux équipes qui sortent de saisons encourageantes, pour ne pas dire réussie en ce qui concerne Minnesota, finaliste de la Conférence Ouest. Pire, Charania indique que si New York n'a pas encore fait d'offre officielle pour Kidd, les Dallas Mavericks ne seraient pas si ouverts à la discussion et rejetteraient même une offre à l'heure actuelle.

Le remplacement de Tom Thibodeau ne s'annonce pas si simple que ça...

The New York Knicks requested permission to speak to Minnesota Timberwolves coach Chris Finch and Houston Rockets coach Ime Udoka for their head coaching job, but were denied on both, sources tell ESPN. Knicks could request permission for other current head coaches too.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2025