Tom Thibodeau viré par les Knicks !

Les New York Knicks n’avaient pas effectué un tel parcours en playoffs depuis 25 ans. Ils ont retrouvé les finales de Conférence Est pour la première fois depuis 2000 en sortant notamment les Boston Celtics, champions en titre, avant de tomber contre les Indiana Pacers. Les dirigeants ont tout de même conclu que cette saison était en partie un échec, ou du moins que pour aller plus loin, il fallait changer le coach. En effet, Tom Thibodeau, le quatrième entraîneur le plus victorieux à la tête de la franchise, a été licencié.

Leon Rose a justifié cette décision en expliquant que l’objectif de l’organisation est de remporter un titre. Il fait donc comprendre qu’à ses yeux et ceux du management, Thibodeau a potentiellement atteint son plafond et qu’il représente un frein dans cette quête à ce stade. Et ça peut se comprendre. Le coach a fait ses preuves : il a rendu les Knicks compétitifs en enchaînant par exemple deux saisons à 50 victoires ou plus. Mais il a aussi montré ses limites.

Tom Thibodeau est souvent critiqué pour le manque d’utilisation de ses remplaçants, le manque de justesse dans ses rotations et surtout la pauvreté du jeu offensif pratiqué par son équipe malgré la présence de talents comme Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Les Knicks ont fait fort en rejoignant les finales de Conférence mais l’ironie c’est qu’ils auraient sans doute pu faire mieux.

En fait, en regardant de près toute sa carrière, c’est déjà ce qui s’est passé aux Chicago Bulls et aux Minnesota Timberwolves. Il a toujours su rendre ses formations compétitives et il a toujours plafonné à un moment.

On en saura plus sur les candidats à la succession de Tom Thibodeau dans les prochains jours mais les noms de Jay Wright, ancien entraîneur de Villanova (où sont passés Mikal Bridges, Josh Hart et Brunson), ou encore Michael Malone reviennent déjà dans les discussions.