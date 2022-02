Rising Stars Challenge : Anthony Edwards encore first pick, les équipes connues

La NBA a décidé d’innover en changeant le format du Rising Stars Challenge cette saison. Ce ne sont plus deux mais quatre équipes qui vont s’affronter lors d’un mini tournoi organisé le vendredi soir. Avec des personnalités prestigieuses réunies pour coaches les différents rookies, sophomores et jeunes joueurs de G-League invités pour l’occasion. Titulaire du premier choix, Isiah Thomas a misé sur Anthony Edwards.

L’arrière des Minnesota Timberwolves avait déjà été sélectionné en première position lors de la draft 2020. Et même s’il n’a pas été élu ROY, il continue d’avoir la cote. Evan Mobley a ensuite été choisi en deuxième position par Rick Barry. Il jouera d’ailleurs avec Cade Cunningham – first pick en 2021 – à ses côtés puisque Gary Payton a misé sur LaMelo Ball et James Worthy sur Cole Anthony.

Rookie Game : Un nouveau format bizarre avec… des joueurs de G-League ??

La liste complète des équipes

Team Thomas

PICK JOUEUR EQUIPE 1 Anthony Edwards Timberwolves 8 Saddiq Bey Pistons 9 Desmond Bane Grizzles 16 Isaiah Stewart Pistons 17 Tyrese Haliburton Kings 24 Precious Achiuwa Raptors 25 Jaden Hardy Ignite

Team Barry

PICK PLAYER TEAM 2 Evan Mobley Cavaliers 7 Cade Cunningham Pistons 10 Franz Wagner Magic 15 Jae'Sean Tate Rockets 18 Isaac Okoro Cavaliers 23 Alperen Sengun Rockets 26 Dyson Daniels Ignite

Team Payton

PICK PLAYER TEAM 3 LaMelo Ball Hornets 6 Scottie Barnes Raptors 11 Jaden McDaniels Timberwolves 14 Ayo Dosunmu Bulls 19 Chris Duarte Pacers 22 Davion Mitchell Kings 27 Scoot Henderson Ignite

Team Worthy