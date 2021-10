Le coup de pression d’Anthony Edwards aux Wolves après la défaite

En quelques mois, Anthony Edwards a déjà prouvé qu’il allait devenir un excellent joueur en NBA. Mais pour vraiment atteindre un jour le cap de superstar, le jeune homme doit aussi s’affirmer comme un leader. En attendant, il n’hésite pas à donner de la voix et à dire ce qu’il pense. Comme hier soir, après la défaite des Minnesota Timberwolves contre les New Orleans Pelicans (98-107).

« Ça va nous faire redescendre sur terre. Il faut que l’on soit concentré. Concentré putain. Tout le monde est arrivé en pensant que ça serait cool parce qu’on jouait les Pelicans. Ils nous ont botté le cul. Et maintenant nous sommes dos au mur. On doit se réveiller », confiait le sophomore.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Anthony Edwards a aussi mis en avant le fait que les patrons de l’équipe – Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et lui-même – se devaient de mieux impliquer leurs coéquipiers, très discrets hier soir.

« On se comporte comme si on était les seuls gars de l’équipe. On doit avoir envie de faire des passes. Nous ne pouvons pas gagner à 5 contre 3. »