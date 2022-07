Aron Baynes, un retour manqué en NBA ?

Aron Baynes a-t-il toujours sa place en NBA ? Le pivot de 35 ans, de retour d’une grave blessure, l’espère de tout cœur. Il pourrait toutefois finir par faire demi-tour pour rejouer en Australie.

Au début du mois, Baynes a organisé un workout devant plusieurs franchises NBA dans l’espoir de trouver un nouveau contrat. Il a enchaîné les tirs avec émotion, à Las Vegas, dans un gymnase rempli de dirigeants présents pour la Summer League.

Aron Baynes working out in Las Vegas for a gym full of NBA GMs and scouts (as well as Josh Giddey). Baynes thanked everyone for coming and spoke about feeling excited to be back on the court. pic.twitter.com/mEsBTKuIou

— Liam Santamaria (@Liam_Santa) July 8, 2022