Hawks : deux semaines d’absence pour Dejounte Murray

Tout n’est pas parfait dans le début de saison des Atlanta Hawks, avec un bilan tout juste positif (13-12). Sur fond de tensions entre Trae Young et Nate McMillan, l’équipe peine à trouver son rythme. La nouvelle blessure de Dejounte Murray n’aidera sûrement pas.

L’arrière souffre d’une entorse de la cheville, d’après Shams Charania de The Athletic. Il devrait ainsi manquer deux semaines de compétition. Un coup dur pour les Hawks, déjà privés de John Collins et De’Andre Hunter, également à l’infirmerie.

Arrivé dans un transfert cet été, Murray affiche des moyennes de 20,8 points, 6,2 passes et 5,4 passes à Atlanta. Le tout avec un pourcentage de 36,6% à trois points, sur son plus gros volume en carrière. Il s’est immédiatement imposé comme l’un des joueurs les plus importants du roster, à côté de son partenaire de backcourt.

Si l’arrivée du meneur des Spurs a arrangé certains problèmes de l’équipe, tout est encore loin d’être parfait. Le collectif manque manifestement d’alchimie, notamment sur les lignes arrière, et doit impérativement trouver son équilibre avant les playoffs. La courte absence de Dejounte Murray, insignifiante au premier abord, devrait les ralentir dans cette quête.

Pour le moment, les Hawks se maintiennent à la 5e place de l’Est, à égalité avec les Pacers et les Raptors. Une position qui n’a rien de catastrophique, mais tout de même en dessous des attentes.

