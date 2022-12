Trae Young a refusé de jouer contre les Nuggets après s’être brouillé avec son coach

Nate McMillan e Trae Young ne sont pas sur la même longueur d'onde et ça créé des tensions entre le coach et la star des Hawks.

Après avoir contribué au licenciement de Lloyd Pierce, Trae Young va-t-il aussi avoir la tête de Nate McMillan ? La superstar et le coach des Atlanta Hawks se sont pris le bec vendredi dernier, et ce ne serait pas la première fois. McMillan aurait reproché à Young de ne pas participer au shootaround, ce dernier préférant recevoir des soins pour son épaule endolori. Il lui a alors présenté deux choix : sortir du banc le soir même contre les Denver Nuggets ou ne pas se pointer à la salle. Le joueur a opté pour la deuxième option.

L’information est rapportée par The Athletic, qui explique qu’il existe des tensions entre Trae Young et son entraîneur. La franchise ne va pas sanctionner le meneur All-Star mais certains membres de l’organisation se poseraient tout de même des questions sur son leadership.

Comme souvent, il est fortement possible que la star finisse par obtenir gain de cause. Un départ de McMillan dans les prochaines semaines ou les prochains mois ne serait pas surprenant. Et ce malgré le début de saison plus que correct des Hawks, quatrièmes à l’Est avec 13 victoires et 10 défaites.

Trae Young, qui tourne à 27,8 points et 9,6 passes cette saison, devrait rejouer dès ce soir contre le Oklahoma City Thunder.

Trae Young et Dejounte Murray ont chambré, ils ont été punis…