Trae Young et Dejounte Murray ont chambré, ils ont été punis…

Trae Young et Dejounte Murray ont rendu deux copies XXL : respectivement 44 points et 39 points. Et pourtant, les deux hommes ont grandement contribué à la défaite des Atlanta Hawks sur le parquet des Houston Rockets (122-128). Comment ? Avec un comportement trop provocateur...

Dans le troisième quart-temps, les Hawks ont réussi à créer une belle avance (+16 à un moment). Et sur plusieurs actions, Young et Murray se sont mis à chambrer leurs adversaires. L'ex-talent des San Antonio Spurs a notamment tapé sur la tête de Jabari Smith Jr après un tir primé.

Et ensuite, lors d'un accrochage, Murray l'a encore chambré. Regonflés à bloc, les Rockets ont réalisé un come-back pour l'emporter. Avec notamment un superbe impact pour le rookie texan.

Une bonne leçon pour les deux stars des Hawks. Sportivement, ils ont un talent immense et peuvent permettre à Atlanta de nourrir des ambitions. Mais dans les attitudes, il va falloir faire mieux. Car la punition peut très vite arriver...

I mean even doing this type of stuff on the playground you are asking for trouble. Slapping someone on the top of the head is big time disrespectful and got the Rockets fired uppic.twitter.com/XNYX6zlizg

— Lachard Binkley (@BinkleyHoops) November 26, 2022