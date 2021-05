Mais qui sont ces gens qui misent leur fortune sur les Hawks champions NBA ?

Les Atlanta Hawks font une belle saison tout compte fait. Ils étaient à la rue avant le licenciement de Lloyd Pierce. Mais son éviction, et surtout son remplacement par Nate McMillan, ont réveillé une équipe talentueuse sur le papier et qui occupe désormais la cinquième place de la Conférence Est. Des performances qui donnent des espoirs à certains parieurs qui n’ont pas peur de prendre des risques.

Selon ESPN, un homme du Colorado a par exemple misé 20 000 dollars sur le titre des Hawks. Et la même somme sur la victoire de la franchise à l’Est. Soit 40 K placés sur Trae Young et ses coéquipiers. Si par miracle – seul un miracle peut lui donner raison – son équipe venait à aller au bout, il se ferait la bagatelle de 2,8 millions de dollars.

Mais le pire, ou le plus drôle, ou enfin bref, le plus fou, c’est que ce n’est pas un cas isolé. Un homme a misé 5000 dollars sur le sacre des Hawks à las Vegas, alors que la cote était de 80 contre 1. Un autre a mis le même montant mais un peu plus tôt dans la saison, avec potentiellement un demi-million à la clé. Du coup, les bookmakers préfèrent revoir à la baisse la cote des joueurs de McMillan. Parce que bon, on ne sait jamais.

En tout cas, on ne sait pas qui sont ces fous qui lâchent des milliers de dollars sur les Hawks mais si jamais ils ne savent pas quoi faire de leur argent, on peut les aider à se décider.

Atlanta a visé juste, Nate McMillan est un pompier de service historique !