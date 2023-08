Austin Reaves, chouchou même à la Coupe du monde !

La belle histoire se poursuit pour Austin Reaves ! Grâce à ses belles performances, l'arrière est devenu le nouveau chouchou des Los Angeles Lakers. Adoré par les fans californiens, le joueur de 25 ans a désormais une grande côte de popularité... dans le monde entier.

Grâce à l'exposition des Lakers, le joueur américain a de nombreux fans, même à Manille aux Philippines. Pour le premier match de Team USA, contre la Nouvelle-Zélande (99-72) samedi, lors de la Coupe du monde 2023, Reaves a eu le droit à un accueil digne d'une rockstar.

Lors de la présentation des joueurs, il a été, sans le moindre doute possible, le plus acclamé. Et le public entrait en fusion à la moindre action de sa part !

"J'ai été l'un de ces gamins qui regardaient la Coupe du monde et les Jeux Olympiques. Donc tous les jours, je me réveille et je savoure de tels moments. Je suis d'une toute petite ville et pas grand-chose s'attendait à me voir représenter mon pays.

Donc de voir le public m'accepter de cette façon, cela veut dire beaucoup pour moi", a savouré Austin Reaves devant les médias.

Et sur le parquet, Austin Reaves, en sortie de banc, a également assumé : 12 points, 6 passes décisives. Une ascension toujours aussi fulgurante !

Austin Reaves just received the loudest ovation of all USA players. That Philippines love is as real as it gets. ♥️#FIBAWC X #WinForAll pic.twitter.com/LojOKne3cP — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Austin Reaves sends the arena into a frenzy. Every time he does anything. #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/jJTpHZKiiB — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Austin Reaves bluffe encore son monde avec Team USA