Les résultats de la deuxième journée de la Coupe du monde 2023, celle de Luka Doncic

Groupe B :

Soudan du Sud - Porto Rico : 96-101

Serbie - Chine : 105-63

Groupe C :

Jordanie - Grèce : 71-92

Team USA - Nouvelle-Zélande : 99-72

Groupe F :

Cap-Vert - Géorgie : 60-85

Slovénie - Venezuela : 100-85

Groupe G :

Iran - Brésil : 59-100

Espagne - Cote d'Ivoire : 94-64

- Pour son premier match dans cette Coupe du monde 2023, Luka Doncic a donné le ton ! Au terme d'une rencontre accrochée, la Slovénie a pris le meilleur sur le Venezuela (100-85) dans le Groupe F. Le prodige des Dallas Mavericks a porté son équipe : 37 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Omniprésent sur le plan offensif, Doncic a réalisé un superbe 3ème quart-temps pour permettre à son pays de creuser l'écart. Sur cette partie, il a été également épaulé par Mike Tobey (21 points) et Klemen Prepelic (18 points).

En face, les Vénézuéliens n'ont jamais trouvé la solution pour le stopper. Mais à l'exception de ce fameux 3ème quart-temps, l'équipe sud-américaine a tout de même bien résisté, notamment par Garly Sojo (16 points). En tout cas, il faudra bel et bien compter sur Luka Doncic lors de ce Mondial !

Have a night Luka! His 37-point performance earns him TCL Player Of The Game

#FIBAWC x #WinForSlovenia I #InspireGreatness pic.twitter.com/QWagC7cZN8

— FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) August 26, 2023