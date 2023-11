Austin Reaves absolument intouchable chez les Lakers !

Les Los Angeles Lakers sont d'ores et déjà à l'affût sur le marché. Avec un début de saison poussif, les Californiens peuvent bondir à la moindre opportunité. Avec par exemple un intérêt pour l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine. Mais pour envisager un mouvement important, les Lakers sont-ils prêts à tout ? Même à sacrifier Austin Reaves ?

La réponse est d'ores et déjà connue : et c'est un grand non ! Prolongé pour 56 millions de dollars sur 4 ans cet été, l'arrière est perçu comme intouchable, d'après les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha.

Tout comme LeBron James et Anthony Davis, Reaves a donc un statut protégé. Une position logique de la part des Angelenos. Tout d'abord, ils croient énormément en son développement. Et surtout, avec son récent contrat, il reste une excellente affaire vu son niveau.

Pour faire bouger l'effectif, le principal candidat à un départ reste aussi connu : D'Angelo Russell. En Playoffs l'an dernier, le meneur n'a clairement pas fait l'unanimité. Et pour se renforcer, les Lakers risquent de monter un package autour de lui.

Reste à savoir les cibles des Californiens. Et si un seul deal peut être suffisant pour jouer les premiers rôles à l'Ouest.

Austin Reaves, Darvin Ham a pris de grosses précautions…