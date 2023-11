Austin Reaves, Darvin Ham a pris de grosses précautions…

Après un début de saison poussif, l'entraîneur des Los Angeles Lakers Darvin Ham a décidé de procéder à des ajustements. Avec désormais Austin Reaves utilisé en sortie de banc. Une manière pour le coach californien d'avoir un meilleur équilibre dans ses rotations.

Pour autant, il s'agit d'une décision forte par rapport au talent de 25 ans. Contrairement à l'an dernier, l'Américain a désormais un statut chez les Lakers. Et le sortir du 5 majeur aurait pu avoir un impact sur sa confiance.

Mais avant de faire ce changement, Ham a pris de grosses précautions auprès de Reaves.

"Il a dit toutes les bonnes choses. Et je le crois totalement. Mais c'est un homme fier. Il a été notre arrière titulaire. C'est une adaptation. Mais je lui ai dit que cela allait nous permettre de nous équilibrer. Et quand il sera sur le parquet, il aura sa propre équipe.

Le ballon sera entre ses mains et il n'aura pas à partager avec Bron, D-Lo et AD. Deuxièmement, ses minutes ne vont pas diminuer. ... Et troisièmement, il va finir les matches pour nous. Il sera là à la fin.

Il ne doit pas être contrarié car il n'est pas présent au coup d'envoi. Car en dehors de ça, rien ne va vraiment changer", a confié Darvin Ham pour le LA Times.

Une stratégie intéressante car le jeu des Lakers va pouvoir vraiment se reposer sur les qualités d'Austin Reaves. Reste à savoir comment il va vivre ce changement...

