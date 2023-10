Les Los Angeles Lakers ont réalisé une excellente intersaison. Les arrivées de Gabe Vincent, Taurean Prince, Christian Wood, Cam Reddish ou encore Jaxson Hayes vont renforcer l’effectif. Et sans se ruiner, les Angelenos ont réussi à retenir D’Angelo Russell, Rui Hachimura et surtout Austin Reaves.

Autour du duo Anthony Davis - LeBron James, les Californiens disposent d’un groupe solide pour jouer les premiers rôles. Mais pour réellement avoir l’objectif de viser le titre, Reaves va devoir, encore une fois, se déchaîner.

Véritable détonateur de la seconde partie de l’exercice 2022-2023 de LA, le chouchou des Angelenos va devoir confirmer et même exploser pour permettre aux Lakers de regarder vers les sommets.

L’année de l’explosion ?

Car à partir du All-Star en février dernier, Reaves a représenté une déflagration en NBA en s’imposant tout simplement comme l’un des joueurs majeurs de LA (en tournant à 17,6 points, 5,5 passes décisives et 3,1 rebonds de moyenne !). Sur la fin de la saison régulière pour accrocher le Play-in et en Playoffs. Puis lors du bon parcours des hommes de Darvin Ham sur cette campagne jusqu’aux Finales de la Conférence Ouest.

Malgré la défaite sèche - avec un score sévère par rapport à la réalité des matches - contre les Denver Nuggets (0-4), Los Angeles a montré de belles qualités face aux Memphis Grizzlies (4-2) et aux Golden State Warriors (4-2). Et sur les deux séries, le jeune homme de 25 ans avait le feu sacré. Que ce soit dans son investissement défensif ou même dans ses initiatives offensives.

Prêt à saisir cette opportunité au plus haut niveau, Reaves a même vu James s’éloigner de la création pour lui laisser de l’espace afin de s’exprimer. Avec le poids des années, le King se doit de déléguer et son coéquipier, en éruption, s’est montré à la hauteur de sa confiance.

Car on va le dire dès maintenant : Reaves s’est vraiment détaché de son étiquette de "chouchou sympa qui plaît aux fans". Il est surtout un sacré joueur de basket, capable de jouer un rôle majeur dans un prétendant pour le titre. Totalement sous le charme, les dirigeants des Lakers ont d’ailleurs réalisé un petit miracle cet été en le prolongeant pour 56 millions de dollars sur 4 ans.

Un deal "parfait" pour la franchise. Probablement le "meilleur contrat" de l’intersaison pour une équipe en rapport "qualité / prix". Il faut dire que Los Angeles, pour éteindre les ardeurs de ses éventuels prétendants, avait annoncé la couleur : la direction était prête à payer 100 millions de dollars pour le retenir dans l’hypothèse d’une offre extérieure (agent libre protégé).

"Quand un défi se présente devant lui, il élève son niveau pour l’occasion. Il ne recule devant rien. Rien ne peut l’intimider. Il est l’une de mes personnes préférées. Nous le valorisons énormément. Nous ne voulions pas le laisser partir. Tout s'est bien passé. Tout s'est mis en place comme prévu", a apprécié la propriétaire Jeanie Buss pour The Ringer. "Je sais ce que je vais obtenir ici. Et je sais avec qui je joue, comment ils m'élèvent et font de moi un meilleur joueur. Le système me convient parfaitement", a lui expliqué Reaves.

Avec la pression constante autour des Lakers, Reaves n’aura bien évidemment pas le droit à l’erreur pour "l’année de la confirmation". Mais avec sa personnalité, il semble armé pour ne pas être dévoré par la chaleur des projecteurs. Il l’a d’ailleurs démontré avec Team USA lors de la Coupe du monde cet été.

Cependant, il n’aura plus l’image de "la belle histoire du joueur non-drafté" qui fait ses preuves. Reaves a été payé (même si probablement pas assez), et va devoir assumer. Sur le papier, le natif de Newark va au moins devoir tenir, sur l’intégralité de l’exercice, les standards affichés lors de son explosion. Prouver qu’il ne s’agissait pas d’un simple feu de paille.

Et avec sa marge de progression, certains attendent même une évolution de son impact. A quel point ? Difficile à dire. Une participation au All-Star Game semble difficile à viser en raison de la concurrence folle au sein de la Conférence Ouest. Même si le vote des fans risque de le placer, pendant un long moment, dans les possibles titulaires.

Collectivement, il aura en tout cas des responsabilités plus importantes. Lors de sa montée en chaleur l’an dernier, les cadres californiens ont accepté de lui laisser une place de plus en plus importante. Et il aura donc l’opportunité de s’exprimer pour, à nouveau, faire ses preuves, mais dans un rôle totalement différent.

"Les gens vont regarder Austin et dire : ‘Oh, mec ! Ce jeune blanc a été payé’. Je pense qu'il veut simplement prouver : ‘peu importe mon salaire, je l’ai mérité ce contrat’. Et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas un coup de chance. Il s'agit de continuer à montrer aux gens qu'il n'était pas une simple belle histoire. Qu'il est là pour rester. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il veut prouver aux gens d'une manière ou d'une autre : ‘soit je suis meilleur ou aussi bon que toi’", a jugé l’assistant coach Phil Handy.

Avec un nouveau statut, Austin Reaves aura-t-il vraiment les épaules ?

Du drama chez les Bucks, Austin Reaves monte en grade

Le 3ème homme fort dans la fournaise de LA ?

Car il faut se rendre compte des attentes, presque démesurées, autour du jeune homme à LA. S’il reste le petit chouchou des fans, il n’est plus simplement une bonne surprise. Reaves est clairement considéré comme le 3ème homme fort du collectif des Lakers. Seulement derrière les stars James et Davis.

D’ailleurs, une scène l’a démontré lors du media day. Pour prendre la pose devant les photographes, le duo LBJ-AD a été convoqué… avec également un autre joueur convié pour les accompagner : Reaves. Une nouvelle donne qui n’a d’ailleurs pas étonné les deux superstars.

"Je ne vais pas mentir, c’était un moment cool pour moi", a reconnu Austin Reaves.

Le symbole est fort. Et surtout révélateur. Chez les Lakers, Reaves n’a pas le troisième plus gros salaire. Mais son importance dans les résultats de cette formation lui confère effectivement ce statut de premier lieutenant des stars. Et plus encore ? D’après son agent Aaron Reilly, l’Américain, sans se brûler les ailes, n’a pas peur d’en vouloir plus…

"Il veut prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est fini d’être mignon. D’être amusant. Ce n’est plus ‘haha Austin est ici, c’est une belle histoire’. C’est ‘fuck you, je suis là’. Un jour, je lui ai demandé ce qu’il voulait faire dans cette Ligue. Il m’a répondu qu’il voulait tout détruire. Et il ne plaisante pas. Il a cette mentalité, il veut tout tuer cette année. Les Playoffs ont joué un grand rôle dans son développement. Et après l’expérience avec Team USA, il est à l’aise désormais. Maintenant, il sait. Il n’a pas besoin de s’inquiéter de son contrat. De l’argent. Il veut juste jouer et gagner", a prévenu son représentant.

Bouillant dans le système de Ham et totalement intégré aux vestiaires, Reaves n’a aucune raison de ralentir dans son développement. L’hypothèse d’un joueur en surchauffe sur quelques mois pour obtenir un joli contrat ? Le doute pouvait exister, mais son aplomb avec Team USA a rassuré.

Même sur cette préparation, il a encore affiché un visage agressif et explosif avec les Lakers. Avec une personnalité toujours aussi affirmée et un vrai talent, Austin Reaves donne le sentiment de pouvoir répondre aux attentes. Et même de les dépasser… Car après tout, il sait mettre le feu.

