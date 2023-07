Austin Reaves, la prolongation parfaite pour les Lakers !

Les Los Angeles Lakers ne l'ont jamais caché : Austin Reaves représentait la grande priorité de cette Free Agency. Et jusqu'à maintenant, Rob Pelinka avait réalisé un sans faute avec les arrivées de Gabe Vincent, de Taurean Prince, de Cam Reddish et de Jaxson Hayes puis les prolongations de Rui Hachimura et de D'Angelo Russell. Il ne manquait que Reaves...

Et c'est donc fait ! Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les deux camps se sont entendus pour une prolongation sur 4 ans à 56 millions de dollars. Il s'agit tout simplement du deal PARFAIT pour les Angelenos.

Alors que l'arrière avait le statut d'agent libre protégé, les Lakers étaient prêts à s'aligner sur toutes les offres extérieures. Quitte à le payer pour 100 millions de dollars. Mais avec intelligence, les Californiens ont donc réussi à le retenir en trouvant directement un compromis avec lui.

Une superbe affaire pour Los Angeles sur le plan financier. De son côté, le talent de 25 ans va pouvoir continuer d'évoluer dans un environnement compétitif. Et il prouve aussi, avec ce deal, son attachement à cette équipe.

Au passage, ce bail possède une "player option" pour la 4ème année, avec une augmentation de 15% de son salaire dans l'hypothèse d'un trade. Mais du côté des Lakers, on imagine bel et bien l'avenir avec Austin Reaves !

Austin Reaves, des perfs presque inédites en finales de Conf’