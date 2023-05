Austin Reaves, des perfs presque inédites en finales de Conf’

Les joueurs non draftés du Miami Heat font beaucoup parler. Logique, puisque la franchise floridienne s’apprête à devenir la deuxième équipe classée huitième de sa Conférence à disputer les finales NBA. Il ne lui reste plus qu’une victoire pour décrocher son ticket. Mais que dire aussi des playoffs d’Austin Reaves, un autre basketteur snobé et entré dans la ligue par la petite porte.

Les Los Angeles Lakers vont sûrement sortir – eux aussi sont menés 3-0 – mais le jeune arrière s’est vraiment distingué lors de cette campagne. Encore plus depuis le coup d’envoi des finales de Conférence à l’Ouest. Il est tranchant et efficace. En fait, il a même marqué l’Histoire en enchaînant 3 matches de suite à plus de 20 points, plus de 5 passes et au moins 65% au « true shooting %. » Il est seulement le quatrième joueur de l’Histoire à réussir pareil accomplissement. Les trois autres ? Michael Jordan, Stephen Curry et LeBron James.

Ces statistiques sont toujours un peu tirées par les cheveux mais elles classent le bonhomme. Austin Reaves a pris une autre dimension sur ces playoffs et c’est presque à se demander s’il n’a pas assez de ballons et de responsabilités en attaque. Il est en tout cas le meilleur joueur de L.A sur cette série contre les Denver Nuggets.

Austin Reaves est l’arbre qui cache la forêt