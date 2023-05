Austin Reaves est l’arbre qui cache la forêt

Les Lakers sont à la masse au niveau de l'adresse extérieure depuis le début de la finale de Conférence contre les Nuggets. Tous ? Non, un homme résiste encore et toujours à la maladresse : Austin Reaves. En plus d'être fréquemment le Laker le plus tranchant dans le 4e quart-temps, avec un sang froid bluffant pour un joueur aussi inexpérimenté à ce niveau, l'arrière de 25 ans est un vrai sniper.

Sur les deux premiers matches, Reaves a shooté à 10/18 à 3 points. Le reste de l'équipe : à 9/34 ! Il est même, à cette heure, la seule réelle menace extérieure que peuvent proposer les Lakers, tant LeBron James est en difficulté dans ce secteur et aucun de ses camarades ne peut proposer un volume similaire.

Beautiful ball movement leading to this Austin Reaves 3 pic.twitter.com/wNrmIVDHED — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 19, 2023

Plutôt que de se mettre en avant pour cette belle adresse, Austin Reaves a défendu ses camarades, notamment LeBron.

"Il faut le laisser shooter autant qu'il veut. On parle de LeBron James. On veut qu'il prenne les tirs sur lesquels il est à l'aise. C'est un gagnant".

Ce cocktail d'insouciance offensive, de combativité et de sang froid va valoir plus cher que prévu sur le marché. D'après Shams Charania de The Athletic, les Lakers craignent que des équipes ne viennent proposer à Reaves un peu plus que ce que eux-mêmes seront en mesure de lui offrir, c'est à dire 50 millions de dollars sur 4 ans. Quand on voit ce qu'il fait depuis plusieurs mois maintenant et son importance dans le groupe, il ne fait aucun doute que du monde viendra frapper à sa porte.

