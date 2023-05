Insolent, Austin Reaves marque du milieu de terrain au buzzer

Austin Reaves a été excellent dans le game 6 contre les Warriors, avec 23 points, 6 passes et un paquet d'actions qui montrent la dimension prise par le joueur de 25 ans cette saison. L'une d'entre elles a particulièrement marqué les esprits, puisqu'elle a donné 10 points d'avance aux Lakers à la pause.

Juste avant le buzzer de la mi-temps, Reaves est parvenu à décocher un tir depuis le milieu de terrain et excentré à droite. Un shoot parfait qui a fait vrombir la Crypto.com Arena, avant que le chouchou des lieux ne vienne haranguer la foule à coups de "Let's fucking go !".

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱 WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023

Ce n'est pas cette action qui a permis aux Lakers de remporter le match ou la série, mais elle illustre bien la confiance et le culot avec lesquels Austin Reaves évolue ces dernières semaines. Avec lui et son niveau de performance, Los Angeles n'est pas si loin que ça d'avoir un Big Three, même si LeBron James et Anthony Davis ont évidemment un statut à part.

Le prochain challenge pour Reaves et les Lakers : une finale de conférence contre les Denver Nuggets.

