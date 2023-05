Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Heat : 92-96

Warriors @ Lakers : 101-122

New York Knicks 2-4 Miami Heat

- Jimmy Butler est un homme de parole. Il avait dit que le Heat remporterait le game 6 contre les Knicks et sa prédiction s'est avérée exacte. Miami est devenu la deuxième équipe de l'histoire de la NBA à atteindre une finale de Conférence en tant que 8e en saison régulière et va tranquillement observer le game 7 entre Boston et Philadelphie dimanche.

La qualification n'a pas été simple pour les Floridiens malgré la confiance affichée par Butler. Menés en début de match, les hommes d'Erik Spoelstra ont repris le contrôle des opérations avant la mi-temps pour ne plus jamais le lâcher malgré quelques frayeurs en fin de partie. Dans le money time, le coeur des Knicks a parlé et grâce à un enchaînement de séquences favorables et à l'abnégation, notamment, de Jalen Brunson, New York est revenu à deux points dans la dernière minute de jeu. C'est là que l'expérience du Heat a parlé, avec une interception ultra importante de Kyle Lowry et deux lancers transformés avec sang froid par Jimmy Butler.

- Peut-être qu'avec un peu plus de soutien pour Jalen Brunson, auteur de 41 points et d'une formidable campagne de playoffs, les Knicks auraient pu rêver d'un game 7. Mais tous ses coéquipiers réunis ont marqué à peine 10 points de plus que lui, RJ Barrett (1/10), Julius Randle (3/14), Quentin Grimes (1/6) et Mitchell Robinson (0/2) passant tous à côté de leur match en attaque.

- Jimmy Butler n'a shooté qu'à 9/22, mais Bam Adebayo (23 pts, 9 rbds) et lui ont quand même bien tenu la baraque et inspiré les role players devenus des cadres durant ces playoffs. Sans avoir besoin de faire des stats incroyables, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin et les autres ont à nouveau été à la hauteur.

- Les Knicks vont avoir du travail à l'intersaison. Même s'ils auraient signé pour une demi-finale de Conférence il y a quelques mois, le groupe a globalement manqué de qualité sur ce deuxième tour. Un homme ressort quand même très nettement : Jalen Brunson, sur lequel la franchise va pouvoir s'appuyer tant il a été au niveau All-Star en régulière et en playoffs, ce qui est toujours le plus difficile. Assurément l'une des meilleures signatures de l'histoire récente de la franchise et le patron pour quelques années, sauf arrivée d'une superstar prochainement.

Golden State Warriors 2-4 Los Angeles Lakers

- On se demandait si ce qui ressemblait à un calcul de la part des Lakers pour garder assez d'énergie pour le game 6 était pertinent. Réponse : oui ! Los Angeles a éjecté Golden State, champion en titre, sans ménagement et sans trembler le moins du monde. C'est peut-être ça le plus étonnant d'ailleurs. Que les Lakers se qualifient cette nuit était probable. Mais aussi "facilement" ? LeBron James et les siens ont dominé ce match de bout en bout et, peut-être, mis fin à la dynastie des Warriors. L.A. a remporté tous les quart-temps et n'a jamais vraiment laissé Golden State y croire.

- Il aurait fallu un match légendaire de Stephen Curry pour réussir un coup. Même s'il a été bon (32 pts, 6 rbds, 5 pds), Curry n'a pas été surnaturel (4/14 à 3 pts) et surtout, il a été bien trop seul. En dehors de Donte DiVincenzo (16 pts), aucun Warrior n'a atteint la barre des 10 points !

- En face, par contre, tout s'est passé comme dans un rêve. LeBron a été phénoménal et a joué 43 minutes sans sourciller, avec ses cannes de 30 ans, pour une copie à 30 points, 9 rebonds, 9 passes, 2 steals, 2 blocks, à 10/14 et +21 de différentiel. Le tout avec un problème au pied qu'il traîne depuis la fin de la saison régulière et contre les champions en titre. Si le "King" arrive dans ces mêmes dispositions contre les Nuggets, Denver peut se faire du souci.

LeBron showed OUT in Game 6 🔥 30 PTS

9 REB

9 AST Lakers advance to the Western Conference Finals 🗣️ pic.twitter.com/oP9y2tZtN4 — NBA (@NBA) May 13, 2023

- LeBron n'était évidemment pas tout seul et il faut saluer les superbes matches d'Anthony Davis (17 points, 20 rebonds, 3 passes, 2 steals, 2 blocks), bien remis de son choc à la tête du game 5, et d'Austin Reaves. A ce stade, Reaves n'est plus un role player. Il est un cadre indispensable de cette équipe et un favori mérité des fans qui se sont massés à la Crypto.com Arena. Dans ce game 6, Austin Reaves a posé 23 points et 6 passes à 4/5 à 3 points, sans que cela ne fasse forcément justice à l'énergie folle qu'il a apportée.

Son panier du milieu du terrain au buzzer de la mi-temps a fait rugir la salle et le garçon surfe sur une confiance incroyable. On imagine à quel point son agent est en train de se frotter les mains en pensant aux négociations de fin de saison pour lui faire signer un nouveau contrat...

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱 WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023

- La légende de Klay Thompson sur les games 6 s'est un peu effritée avec un 3/19 qui a fait mal aux Warriors. Golden State aurait bien eu besoin que le plus jeune des Splash Brothers mette un peu dedans pour réussir l'exploit. Il y aurait eu sans doute aussi besoin que le Splash Nephew, Jordan Poole, mette dedans aussi, mais les Warriors ne comptaient plus trop la dessus depuis quelques matches déjà...

- Quoi qu'il arrive désormais contre Denver, Darvin Ham est l'un des grands gagnants de cette post-saison. Alors que le travail de certains coaches plus expérimentés a été critiqué et remis en question pendant ces playoffs, Ham a semblé monté en puissance et trouvé à chaque fois les bons ajustements avant et pendant les matches.

- Draymond Green a assuré que les Warriors n'étaient pas morts et qu'on les reverrait l'an prochain à ce stade de la compétition. On a appris à ne pas enterrer les champions, mais il y a quand même eu suffisamment de dysfonctionnements cette année pour qu'un sérieux lifting estival ne soit pas à exclure.

Le programme de dimanche (pas de match samedi)