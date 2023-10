Cet été, Anthony Davis a prolongé aux Los Angeles Lakers pour 186 millions de dollars sur 3 ans. Lors de cet accord entre les deux camps, l'intérieur a d'ailleurs obtenu une promesse de ses dirigeants : il sera moins utilisé au poste de pivot.

En 2022-2023, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a ainsi disputé 99% de ses minutes à ce poste. Et sur cette intersaison, les Angelenos ont accepté de le soulager avec les arrivées de Jaxson Hayes et Christian Wood.

Mais les Angelenos peuvent-ils avoir des ambitions avec cette configuration ? Pour un scout anonyme, les Lakers ne peuvent pas gagner sans AD en pivot.

"AD est un cinq. Point final. Il doit l'être. Ils ne peuvent donc pas gagner avec lui jouant en 4. Et il doit également être en meilleure forme. Il a l'air d'avoir travaillé pendant l'intersaison. La dernière fois qu'il était en pleine forme, c'était quand ils ont gagné le titre.

Il était nettement plus maigre que la saison dernière. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il avait l'air beaucoup plus lourd qu'avant. Ils ont besoin d'une version plus mince de lui cette saison", a assuré cette source pour Sports Illustrated.

On ne va pas le cacher, au sein de la rédaction (avec un pressing intense d'un certain Antoine P.), il est évident depuis des années qu'Anthony Davis a un impact plus important en pivot. Et dans les moments importants, il sera clairement utilisé à ce poste par Darvin Ham.

Anthony Davis, le défi de tirer beaucoup plus à trois points