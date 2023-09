Anthony Davis, la promesse des Lakers sur son utilisation

Il ne s'agit pas d'un secret, Anthony Davis n'aime pas jouer au poste de pivot. Pourtant, les Los Angeles Lakers ont souvent trouvé la meilleure formule en l'utilisant dans ce rôle. Lors de la bulle NBA à Disney, ou même lors de la saison 2022-2023.

Sur le précédent exercice, l'intérieur a ainsi joué 99% de ses minutes au poste 5. Problème, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans en a marre. D'après les informations du média ESPN, Davis a clairement fait comprendre aux Lakers cet été qu'il voulait des pivots pour renforcer l'équipe.

Son objectif ? Jouer moins de minutes dans ce rôle. Et visiblement, les patrons californiens ont accepté de prendre cet engagement. AD a prolongé pour 186 millions de dollars sur 3 ans. Et les Angelenos ont mis la main sur Jaxson Hayes et Christian Wood.

Avec les deux hommes, l'entraîneur Darvin Ham dispose de solutions supplémentaires à l'intérieur. Bien évidemment, Davis risque encore d'être utilisé comme un pivot. Notamment dans le 5 de départ des Lakers.

Mais sur certaines séquences et dans les rotations, il pourrait retrouver le poste 4. Une manière pour lui d'économiser son corps en étant "loin" des contacts dans la peinture. Par contre, sur le long terme, et notamment en Playoffs, Anthony Davis semble "condamné" à jouer pivot pour le bien des Lakers.

