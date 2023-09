Avec Christian Wood, quel cinq majeur pour les Lakers ?

L’arrivée de Christian Wood pourrait constituer un changement majeur pour les Lakers, mais il est peu probable qu’elle bouleverse l’équipe en profondeur. Bien que certaines projections le placent déjà dans le cinq de départ, Rui Hachimura devrait conserver sa position de titulaire à l’intérieur. Alors, quel sera le cinq majeur des Lakers en 2023-2024 ?

Deux joueurs incontournables ne peuvent être écartés du groupe principal : LeBron James et Anthony Davis. Cela va de soi. Ils disposent des deux contrats max de l’équipe et étaient, en 2022-2023, les deux meilleurs marqueurs et les deux joueurs les plus sollicités du collectif. Ici, on enfonce des portes ouvertes.

La composition du backcourt ne fait, elle non plus, que peu de doutes. L’explosion d’Austin Reaves, re-signé cet été, fait de lui un titulaire indiscutable. Ses moyennes de 16,9 points, 4,6 passes et 4,4 rebonds en playoffs sont un laissez-passer vers un rôle de premier plan dans la rotation. Surtout, personne ne peut rivaliser avec lui au poste 2.

À la mène, D’Angelo Russell apparaît comme le choix évident pour démarrer l’exercice. Bien que Gabe Vincent puisse être une option crédible plus tard dans la saison, les responsabilités confiées à Russell l’année dernière devraient être tenaces.

Enfin, il reste une place qui pose plus de questions à l’intérieur. Plutôt Rui Hachimura ou Christian Wood ? Selon Jovan Buha de The Athletic, Hachimura est actuellement le choix préféré. Wood, quant à lui, devrait prendre un rôle de pivot remplaçant. Une configuration qui ne forcera pas Anthony Davis à quitter le poste 5, auquel il a passé 99 % de ses minutes en 2022-2023.

Auteur d’une très belle campagne de playoffs, Rui Hachimura a toute la confiance des Lakers. Mais la nouvelle recrue devrait également devenir un élément essentiel de la rotation de Darvin Ham. Christian Wood se positionne en tête de la liste des remplaçants, devant Jarred Vanderbilt, Jaxson Hayes et Taurean Prince.

Projection du cinq majeur des Lakers :

D’Angelo Russell

Austin Reaves

Rui Hachimura

LeBron James

Anthony Davis

