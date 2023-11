Changement dans le cinq majeur des Lakers

C'est presque déjà la crise aux Los Angeles Lakers. La franchise hollywoodienne n'avait gagné que 3 de ses 8 premiers matches avant d'affronter les Phoenix Suns la nuit dernière. Du coup, Darvin Ham a changé sa rotation en sortant Austin Reaves du cinq majeur pour le remplacer par Cam Reddish. Un choix payant puisque les deux joueurs ont brillé et ont été importants lors du succès décroché dans l'Arizona.

Sans doute plus à l'aise à côté d'un créateur comme LeBron James, Reddish a inscrit 17 points en plantant notamment 5 paniers primés. Il a ajouté 3 steals. Reaves a eu un peu plus de libertés pour prendre ses responsabilités offensives et se mettre en rythme en assurant les commandes en sortie de banc. Une fois lancé, il a été très précieux en inscrivant plusieurs paniers importants dans le money time, cette fois au côté des titulaires. Il a fini avec 15 points et 7 passes décisives.

A voir si les Lakers vont prolonger l'expérience, notamment au retour de Jarred Vanderbilt, le meilleur défenseur de l'effectif avec Anthony Davis.