Austin Reaves : le jour où il a avoué à LeBron qu’il le détestait

Lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, Austin Reaves est revenu sur le jour où il a dû expliquer à LeBron James qu'il ne l'aimait pas quand il était plus jeune et qu'il avait même posté des messages moqueurs sur lui sur les réseaux sociaux lorsqu'il avait 14 ou 15 ans. A priori, l'arrière des Los Angeles Lakers a choisi la bonne approche puisqu'il s'entend à merveille avec le King, sur en dehors du terrain, aujourd'hui.

"J'étais un énorme fan de Kobe quand j'étais plus jeune et les Lakers étaient mon équipe préférée. Si je n'étais pas fan de LeBron, c'est parce que j'étais fan de Kobe. Les messages qui sont sortis ? Allez... (rires). J'en ai déjà parlé, mais on était à New Orleans, j'ai ouvert mon téléphone et le premier truc que j'ai vu c'est Sports Center, avec l'image de Kobe et mon message en dessous : 'Quand j'ai besoin de repos, je mets mon téléphone en mode LeBron. No rings'. Oh mince...

J'avais deux options. La fermer et espérer qu'il ne voit rien, ou le faire venir et lui parler. Il est venu et je lui ai dit : 'J'étais un fan de Kobe, je te chiais dessus en 2021'. Il a éclaté de rire et m'a dit qu'il s'en fichait. Entre nous, ça a pris un peu de temps, mais je pense que c'était dû à l'écart d'âge. Il a une famille alors que je moi je suis en train d'apprendre la vie à Los Angeles.

Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une amitié entre nous. Je peux l'appeler n'importe quand, il décrochera. Ce qu'on a est authentique. On met LeBron sur un piédestal parce qu'il est LeBron et pour ce qu'il a accompli mais, comme je dis souvent, il se comporte toujours comme s'il avait 18 ans. Il fait des blagues, rend l'atmosphère plus légère quelle que soit la situation.

C'est fou parce que s'il y a bien quelqu'un qui pourrait se comporter comme un trou du cul en raison de ce qu'il a accompli, c'est bien lui. Pourtant, il est à l'opposé de ça".

Ep #124 : Le top 15 des joueurs NBA les plus clutch