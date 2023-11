Austin Reaves n’est pas la troisième star dont ont besoin les Lakers… d’après Kendrick Perkins

Pour Kendrick Perkins, les Lakers doivent trouver un complément à LeBron James et Anthony Davis, mais ça ne peut pas être Austin Reaves.

Les Los Angeles Lakers ont démarré leur saison de manière assez poussive et cela vaut aussi pour Austin Reaves. Epoustouflant en deuxième partie de saison et durant les playoffs, l'international américain peine à retrouver la vague sur laquelle il surfait il y a encore quelques mois, avant la signature de son nouveau contrat. A tel point que certains doutent que sa présence suffise à faire des Lakers un contender. C'est le cas de Kendrick Perkins, qui s'est expliqué sur ESPN.

"La saison dernière, l'équipe s'est régénérée en deuxième partie de saison et tout le monde a apprécié qu'ils fassent signer leurs gars qui étaient déjà là. Mais ils ont besoin d'une troisième star. On pensait que ça pouvait être Austin Reaves, avec ce qu'il a montré sur le dernier quart de la saison et en playoffs. Mais ce n'est pas nous qui avons dit qu'il était ce gars. C'est lui qui l'a dit ! Maintenant, il doit nous montrer qu'il est bien ce gars".

Austin Reaves tourne pour le moment à 13 points de moyenne, comme sur l'ensemble de la saison dernière, mais avec plus de 11% en moins sur son adresse globale, malgré un plus gros temps de jeu et davantage d'opportunités de tirer (11 par match contre 7.7).

