Comment Ime Udoka a poussé Jalen Green à dominer Austin Reaves

Jalen Green a fait un match très remarqué lors de la victoire des Rockets contre les Lakers la nuit dernière, avec 28 points marqués en seulement trois quart-temps. Green s'est montré agressif et précis (11/15, dont 5/6 à 3 points), ce qui ne devait rien au hasard. Après la rencontre, Ime Udoka, le coach de Houston, est revenu sur la prestation de son joueur et sur la manière dont il l'a motivé pour ce rendez-vous.

"Il était en chasse pour trouver les bons tirs et attaquer le cercle puisque les Lakers n'avaient pas beaucoup de monde pour protéger le cercle. Il a été agressif et a compris ce qu'il devait exploiter. Il avait aussi un match up avec un joueur de Team USA. Jalen était dans la Select Team et Austin Reaves avec l'équipe A. J'ai tenu à lui rappeler ça..."

Jalen Green hits the deep three then RIPS Austin Reaves and gets the breakaway slam ⭐️ pic.twitter.com/kvGPv8qWBF — Bradeaux (@BradeauxNBA) November 9, 2023

Green a effectivement pris nettement le dessus sur Reaves et les mots de son coach à ce sujet n'y sont sans doute pas étrangers. Austin Reaves, pour sa part, a fini avec 7 points à 2/9, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'aurait pas dû participer au Mondial et que Team USA aurait dû offrir la place à quelqu'un d'autre. En revanche, Reaves démarre la saison un peu à l'image des Lakers, de manière un peu poussive.

