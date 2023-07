Austin Reaves présente la Rigorer AR1 Ice Cream

S'il y en a bien un qui kiffe plutôt pas mal l'année 2023, c'est Austin Reaves. Fin de saison en boulet de canon, contrat juteux, puis partenariat avec la marque chinoise Rigorer, tous les voyants restent au vert pour la révélation des Lakers.

Voici donc venu le moment de dévoiler de manière officielle ce premier modèle signature, sobrement dénommée la AR1, et qui va ramener le joueur dans son Arkansas natal durant de brulant étés où le seul réconfort était... la glace de fin de journée. Le coloris reprend donc un mélange estival de jaune, rose et bleu, avec une représentation plus explicite en mode cartoon sur la semelle intérieure.

Mais au delà de l'envie de nous enfiler un eskimo dans la seconde, cette paire nous offre de belles promesses avec un shape bien calibré et une tige basse bien dans l'air du temps. Du mesh recouvre le pied avec des lignes tissées qui nous rappellent (comme la semelle d'ailleurs) la Luka 1 de chez Jordan. Le logo du joueur apparait sur le talon, et une pastille est collée sur l'extérieur du pied.

"Grandir dans l'Arkansas, ne pas être drafté, et maintenant avoir mon propre modèle signature, cela semble irréel" s'enthousiasme Austin Reaves. A partir du 12 août et en exclusivité pour le moment sur le site officiel de la marque, vous pourrez vous aussi marcher dans les pas de la nouvelle coqueluche de la ligue.

Les images de la Rigorer AR1 Ice Cream