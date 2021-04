Austin Rivers, la nouvelle recrue d’urgence des Nuggets

Les Denver Nuggets devraient bel et bien signer Austin Rivers. Le vétéran va débarquer alors que la franchise du Colorado a perdu Jamal Murray pour la saison.

Free agent guard Austin Rivers and the Denver Nuggets are in serious talks toward a deal, pending health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.

