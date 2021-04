Jamal Murray blessé au genou, la saison des Nuggets en péril ?

Dès le moment où il a touché le parquet du Chase Center, Jamal Murray s’est tordu de douleurs en tenant son genou. Et ça ne présageait rien de bon. La salle, déjà presque vide en raison du COVID-19, est soudainement devenue silencieuse. Un silence de plombs et une atmosphère sombre alors que l’ambiance était à la fête avec le carton exceptionnel de Stephen Curry (53 points). Pendant quelques minutes, les voix se sont éteintes et tous les regards étaient pointés vers le meneur des Denver Nuggets, toujours à terre.

Jamal Murray left the game after an injury to his left knee pic.twitter.com/ddEEMg9A4c — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 13, 2021

Les images laissent évidemment craindre le pire. Une blessure sans contact. Une jambe qui lâche. Le genou. Le premier réflexe est évidemment de penser à une déchirure des ligaments croisés. Ce qui signifierait évidemment des mois de rééducation pour Murray. Et des ambitions revues à la baisse pour sa franchise. En tout cas, la blessure s’annonce sérieuse. Mais le joueur va bien sûr passer tout un tas d’examens et un premier verdict ne devrait pas tarder à tomber.

Jamal Murray n’a pas voulu utiliser de chaise roulante pour rentrer au vestiaire, ce qui constitue une mince lueur d’espoir. Il pointait à 17 unités au moment de sortir. Depuis, nombreux sont les supporteurs qui enragent contre son coach, Mike Malone. En se demandant pourquoi le joueur était sur le terrain dans la dernière minute. Ben… pour jouer la gagne ! Il n’y avait encore que 7 points d’écarts (et même 5 sur l’action juste avant) avec plus de 50 secondes à jouer ! Si Murray avait marqué sur l’action, ou provoqué deux lancers, les Nuggets seraient revenus à -5 avec au moins deux possessions à jouer, voire trois. Il y avait encore la place pour l’emporter. C’est juste malheureux.

Luka Doncic critique la NBA pour son changement de format