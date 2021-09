Les Warriors choisissent Avery Bradley, encore raté pour Isaiah Thomas

Les Golden State Warriors voulaient un guard pour compléter leur effectif à l’approche du camp d’entraînement. Parmi les joueurs testés, Quinn Cook, un ancien de la maison, mais aussi Isaiah Thomas et Avery Bradley. C’est finalement ce dernier qui a hérité du poste vacant. The Athletic a annoncé la signature du vétéran de 30 ans.

Free agent Avery Bradley has agreed to a deal with the Golden State Warriors, sources tell me and @anthonyVslater.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2021