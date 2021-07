L’histoire est belle pour Axel Toupane. Revenu jouer en G-League avec la franchise affiliée aux Golden State Warriors cette saison, le Français s’était distingué au point de gratter une place dans l’effectif des Milwaukee Bucks. Une organisation dont il avait déjà brièvement porté les couleurs en 2017. Mais son retour dans le Wisconsin lui a porté bonheur. En effet, il est officiellement un champion NBA !

Mood of the day ✌🏽 🏆 pic.twitter.com/TYxLuXRb7k — Axel Toupane (@toups_33) July 21, 2021

Il l’est depuis hier soir, avec la victoire contre les Phoenix Suns. Et même s’il a évidemment peu joué – logique derrière Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton – c’est une sacrée récompense pour ce gros travailleur. Le natif de Mulhouse devient le quatrième représentant de l’Hexagone sacré après Tony Parker, Boris Diaw et Ian Mahinmi.

Axel Toupane a joué quatre matches de playoffs pour 2,5 points par match. Mais il fait partie du groupe. Il était là. Et il apporte ainsi une nouvelle ligne à son palmarès après, entre autre, un titre de champion en Lituanie, un sacre en G-League ou encore une coupe de France.

Giannis sort un match légendaire, Milwaukee est champion NBA !