Axel Toupane débarque au Paris Basket, le comeback en NBA attendra

Champion NBA avec les Milwaukee Bucks la saison dernière grâce à ses 8 matches disputés, Axel Toupane tire un trait provisoire sur la NBA. L'international français, médaillé de bronze avec les Bleus au Mondial 2019, a opté pour l'ambitieux projet du Paris Basketball, promu cette saison en Betlic Elite.

Toupane, excellent 3 and D, a plus que fait ses preuves au plus haut niveau européen et apportera, à 29 ans, son expérience et son talent à un effectif jeune. Pour le moment, les Parisiens pointent au 15e rang du championnat, mais restent sur deux victoires face à Chalons-Reims et Orléans. Nul doute que l'arrivée d'Axel Toupane dans l'effectif coaché par Jean-Christophe Prat va permettre au club de la capitale d'aborder la deuxième partie de saison avec optimisme.