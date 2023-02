Bagarre Mo Bamba-Austin Rivers : les suspensions sont tombées

La NBA a frappé fort et infligé 4 matches de suspension à Mo Bamba et 3 à Austin Rivers pour leur spectaculaire altercation de l'autre soir.

Tout le monde a été un peu surpris par les proportions prises par l'altercation entre Mo Bamba et Austin Rivers cette semaine lors du match entre Orlando et Minnesota. Les deux joueurs ont commencé à en venir aux mains avant que la situation ne se calme une fois les deux groupes réunis sur le terrain. Par réseaux sociaux interposés, les deux joueurs se sont chauffés par la suite, Rivers lâchant que Bamba n'était connu que parce qu'un rappeur, qui plus est l'un de ses amis, avait cité son nom dans un morceau...

La NBA a sévi samedi. Mo Bamba a pris 4 matches de suspension pour avoir été à l'origine de l'altercation, mais aussi pour son comportement après la rencontre. Le pivot du Magic a continué, selon le rapport de la ligue, d'avoir une comportement agressif dans le tunnel qui conduit au vestiaire, poussant au passage un membre de la sécurité. Austin Rivers, lui, a pris 3 matches de suspension, également sans salaire.

Jalen Suggs, venu plaquer (et sauver ?) Rivers pendant l'échauffourée, récolte lui un match de suspension. Jaden McDaniels, coupable d'avoir poussé Bamba dans le dos, a pris 20 000 dollars d'amende.

