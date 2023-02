Wolves – Magic : bagarre générale et 5 joueurs éjectés

Nouveau jour, nouveau coup d’éclat en NBA. Dans la victoire du Magic face aux Wolves (127-120), les deux équipes se sont livrées à un triste spectacle. Cinq joueurs d’Orlando et de Minnesota ont ainsi été éjectés dans une bagarre générale.

Les mots de Mo Bamba, après un trois points raté d’Austin Rivers, ont servi d’étincelle pour allumer ce feu à la fin du troisième quart-temps. Très rapidement, des coups de poing sont partis, puis une mêlée générale. Si bien que ce qui se passait sur les parquets ressemblait davantage à un ruck qu’à un match de basket.

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023

"Je ne vais pas vraiment révéler ce qu’il a dit. Je ne vais pas balancer le mec ou quoi que ce soit. Je n’essaie pas de me faire passer pour un dur à cuire. Ce n’est même pas mon mode opératoire. Mais pour tous ceux qui me connaissent, je ne vais pas laisser quelqu’un me manquer de respect ou dire n’importe quoi", a tenté d’expliquer Rivers, dans une ambiance de règlement de compte.

De l’autre côté, Markelle Fultz assure pour sa part qu’il n’était question que de "trashtalking normal" de la part du pivot d’Orlando. Impossible de savoir ce qu’il en est réellement, d’autant plus que tout était si soudain que le début de l’altercation a échappé aux commentateurs.

Bamba et Rivers, les deux instigateurs de cette échauffourée, ont logiquement été expulsés de la rencontre. Ils ont été suivis par Jalen Suggs, ainsi que deux joueurs des Wolves : Jaden McDaniels et Taurean Prince. Un nombre d’expulsions conséquent, qui devrait mener à des sanctions de la NBA au lendemain de l’altercation entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks.

