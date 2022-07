Bam Adebayo pense qu’il aurait dû être DPOY à deux reprises, vraiment ?

Bam Adebayo pense qu’il devrait déjà avoir deux titres de Défenseur de l’année en poche et qu’il le gagnera l’année prochaine.

Quel plus grand honneur pour un joueur qui se donne de son propre côté du terrain que le trophée de Défenseur de l’année ? Remporté par Marcus Smart cette saison, le DPOY est l’une des récompenses individuelles les plus convoitées. Bam Adebayo semble en tout cas y accorder une importance considérable.

Le pivot du Heat, l’une des meilleures défenses de la ligue, pense qu’il aurait déjà mérité ce titre. Privé de son précieux, il a bien l’intention de réparer cette injustice la saison prochaine.

"J’aurais dû le gagner ces deux dernières années et je le gagnerai cette année", assure Adebayo, confiant, à la presse locale.

Aurait-il dû le gagner ? C’est son opinion. L’a-t-il fait ? Loin de là. Rudy Gobert et Smart ont pris les deux derniers trophées, bien devant lui dans les votes. À vrai dire, sur les deux saisons dont il parle, Bam Adebayo n’a même jamais eu sa place sur le podium.

Bam Adebayo, rarement considéré dans l'élite défensive

En 2020-2021, il a terminé en 4e position pour le titre de Défenseur de l’année. Il n’a reçu qu’un seul vote pour la première place, pour un total de 31 points. Gobert, cette année, l’a remporté haut la main avec 464 points sur un maximum de 500.

L’année dernière, l’intérieur a déjà fait beaucoup mieux. 13 votants lui ont accordé leur voix pour la première place, pour un total de 128 points. Cependant, c’était toujours trop peu pour se qualifier pour le top 3, composé de Marcus Smart (257), Mikal Bridges (202) et Rudy Gobert (136). Adebayo n’a jamais été dans la course finale aux yeux du jury.

Plus marquant encore : il a fini, sur ces deux saisons, dans la All-Defensive Second Team. Classé dans la catégorie des "forwards", laquelle dispose de deux représentants dans chaque équipe, il n’a jamais réussi à s’imposer dans la First Team.

Il a terminé avec 111 points en 2021, derrière Draymond Green (176) et Giannis Antetokounmpo (135). Le pivot a ensuite fini avec 152 points, à un cheveu de ses concurrents directs. Il aurait suffi d’un vote pour passer devant Jaren Jackson Jr (153) et un tout petit peu plus pour Antetokounmpo (156). Encore une fois, les votants ne l’ont pas vu comme un défenseur de premier plan.

Bam Adebayo est un formidable défenseur. Athlétique, mobile, intelligent, il est l’un des meilleurs de la ligue dans ce domaine et ne manquera pas de le montrer la saison prochaine. Le DPOY sera peut-être à sa portée en 2023. Mais, contrairement à ce qu’il semble penser, il ne l’a jamais vraiment été pendant ces deux dernières années.

