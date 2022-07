Bam Adebayo répond aux rumeurs sur son avenir

Le Miami Heat se trouve au cœur de très nombreuses rumeurs sur cette intersaison. Sur les deux dossiers chauds de l'été, à savoir Kevin Durant et Donovan Mitchell, la franchise floridienne semble active pour épauler Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Mais pour monter un trade, le Heat va devoir sacrifier de nombreux atouts. Et si les noms de Tyler Herro et de Duncan Robinson reviennent avec insistance, les Brooklyn Nets ou le Utah Jazz pourraient se montrer plus gourmands.

Ainsi, il se dit qu'Adebayo pourrait éventuellement intégrer un deal. Pour le South Florida Sun Sentinel, l'intérieur a répondu aux bruits de couloir à son sujet.

"C'est comme ça, je vais simplement contrôler ce que je peux contrôler. Evidemment, il s'agit toujours d'une opportunité pour apprendre, mais à mon avis, il faut simplement se concentrer sur ce que je peux contrôler. Et ça, je ne peux pas le contrôler", a relativisé Bam Adebayo.

En réalité, le joueur de 25 ans n'a pas probablement pas grand-chose à craindre. Miami n'a pas prévu de le trader. Au contraire, il semble même être intouchable avec Butler. Mais la NBA reste un business qui peut parfois réserver quelques surprises...

Bam Adebayo va monter en grade, le Heat voit en lui le remède à leurs maux