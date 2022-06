Bam Adebayo va monter en grade, le Heat voit en lui le remède à leurs maux

Au contraire de Jimmy Butler et Kyle Lowry, Bam Adebayo était quasiment à 100% physiquement au moment de disputer la finale de Conférence contre Boston. C'est ce qui explique en partie la déception des fans et des observateurs concernant les performances de l'intérieur All-Star. Mais en interne, on ne blâme pas l'ancien de Kentucky. Au contraire, on croit en lui et on pense même qu'il est temps de lui donner encore davantage de responsabilités sur le plan offensif, lui qui a réussi sa meilleure saison régulière au scoring (19 points par match), mais en distribuant moins de passes décisives sur les deux saisons précédentes (3.4/match contre 5.4).

Pat Riley a salué l'apport et l'importance de Bam Adebayo dans cette équipe et a clairement indiqué que l'avenir de la franchise passait par lui.

"Pour un aussi jeune joueur, on lui a demandé de faire beaucoup de choses. Bam permet toujours aux autres joueurs d'être ouverts. Duncan (Robinson) devrait lui donner la moitié de son salaire. Tyler (Herro) et Max (Strus) aussi. [...] Est-ce qu'on a besoin d'un autre gros scoreur avec Jimmy ? Peut-être que le moment est venu en interne de prendre une direction où Bam Adebayo a plus de responsabilités".

Le Heat croit clairement en Adebayo et compte sur lui pour la saison prochaine. Déjà All-Star et cité comme Defensive Player of the Year à plusieurs reprises, le garçon n'a pas encore 25 ans et donc une belle marge de progression jusqu'à ce que son prime débute. Être aussi polyvalent à son âge n'est pas donné à tout le monde et on n'a sans doute pas encore vu l'étendue de son potentiel.

Pat Riley et Erik Spoelstra sont parfaitement conscients de ça et vont l'accompagner sur le chemin de l'excellence. Difficile de faire meilleur tandem pour accompagner une éclosion en NBA.

