Battre l’Espagne, c’est possible : les Bleues U18 en finale de l’Euro

Merci aux Bleues U18, qui ont offert aux fans français une petite accalmie entre deux défaites face à l'Espagne. En demi-finale de l'Eurobasket de leur catégorie en Turquie, les Françaises ont écrasé (82-49) leurs homologues espagnoles et se sont offert un ticket pour une finale face à la Slovénie ce dimanche à 20h30.

Nell Angloma (21 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un contre), Marine Dursus (20 points, 4 passes, 4 interceptions) et Tea Cleante (11 points, 5 passes), toutes les trois membres du Pôle France, ont été les joueuses les plus en vue dans le groupe de Vincent Bourdeau.

Après la désillusion contre l'Espagne chez les garçons en finale du Mondial U18 juste après avoir battu Team USA, on ne va pas se mentir : ça fait du bien !

France-Espagne, le résumé