Faute de trouver un poste en NBA, Becky Hammon part en WNBA

Becky Hammon aurait pu devenir la première femme à coacher en NBA. Mais malgré des nombreux entretiens et des qualités reconnues par ses pairs, l'ancienne star WNBA n'a jamais eu sa chance. Elle accumule pourtant de l'expérience sur le banc des San Antonio Spurs, en tant qu'assistante de Gregg Popovich, depuis 2014. Elle était même un temps pressenti pour lui succéder. Mais ça n'arrivera pas. En effet, Adrian Wojnarowski annonce qu'elle a décidé de s'engager avec les Las Vegas Aces, dans la ligue féminine.

San Antonio Spurs assistant Becky Hammon is finalizing a five-year deal with the WNBA’s Las Vegas Aces that’ll make her the league’s highest paid coach, sources tell ESPN. Hammon plans to finish season with San Antonio.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 31, 2021