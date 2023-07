Ben Simmons a été crédité d’une année de service pour la saison 2021-2022, lors de laquelle il n’a pas disputé le moindre match, selon Zach Lowe d’ESPN. L’Australien compte désormais sept années en NBA, alors qu’il n’a joué que lors de cinq d’entre elles. Un détail qui n’en est pas vraiment un.

Ce décompte est, en réalité, essentiel dans la ligue. Les années de service impactent notamment le salaire et d’autres avantages contractuels. Par exemple, si James Harden décide de ne pas se présenter au camp d’entraînement ou de ne pas jouer en raison de sa demande de transfert, les Sixers pourraient potentiellement l’empêcher de devenir agent libre. Il s’agit donc d’une résolution attendue pour le camp du joueur.

En 2021-2022, Simmons n’avait pas joué pour Philadelphie, avançant des problèmes de santé mentale, alors qu’il venait de demander son trade. Transféré aux Nets à la deadline, il n’avait pas non plus joué là-bas à cause de problèmes de genou et de dos. Cette saison blanche aurait pu lui coûter cher à l’avenir.

Ben Simmons, un cas isolé

Plusieurs dirigeants d’équipes NBA se sont opposés à ce que Ben Simmons soit crédité d’une année de service. Ils estiment que sa « grève » dans l’attente de son transfert aurait dû être disqualificative.

Le cas de l’ancien coéquipier de Joel Embiid ne fera cependant pas jurisprudence. Cette issue est considérée comme une mesure exceptionnelle par la ligue. Elle ne s’appliquera pas nécessairement aux dossiers similaires à l’avenir.

