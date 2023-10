Ben Simmons le clame haut et fort depuis plusieurs semaines : il se sent prêt à retrouver son meilleur niveau. Après une opération du dos cet été, le joueur des Brooklyn Nets semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques.

Et sur cette pré-saison, l'Australien a eu de bonnes sensations. Agressif - dans le bon sens du terme -, l'ex-talent des Philadelphia Sixers compte bien redevenir l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et il n'a pas peur de le dire.

"Nous avons une grande opportunité de repartir de zéro et de construire une équipe qui peut choquer beaucoup de monde. Et puis, individuellement, je veux revenir là où j'étais. Je veux être un All-Star. Je veux être meilleur qu'un All-Star. C'est là que je veux être.

Je refuse de me contenter de peu. Je ne me dis jamais : 'eh bien, j'espère que je vais obtenir peut-être quelques votes pour le All-Star Game'. Non, si c'est le cas, autant aller à la pêche", a ainsi lancé Ben Simmons pour le média Esquire.

Tout d'abord, les Nets, avec un Simmons de retour à un bon niveau, ont effectivement un potentiel intriguant. Sur le plan individuel, il se montre ambitieux après des dernières années difficiles. Mais en forme, Ben Simmons a le talent pour viser les étoiles.

Ben Simmons est prêt et a un accord avec son coach